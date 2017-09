Omicidio Ciatti, l'assasino chiede di essere scarcerato

Rassoul Bissoultanov, il 24enne di origine cecena che ha sferrato il colpo mortale nella discoteca di Lloret de Mar a Niccolò Ciatti, chiede di uscire dal carcere. E' quanto riferito dal quotidiano la Nazione.

Il 24enne non è mai uscito dal carcere da quando è stato identificato dalla polizia catalana grazie alle immagini delle telecamere interne della discoteca. La Nazione scrive che l'avvocato di Bissoultanov avrebbe presentato un ricorso, in merito deciderà nei prossimi giorni il tribunale (che ha le stesse funzioni del nostro tribunale di sorveglianza).

I genitori del giovane di Scandicci hanno in programma di tornare in Catalogna, per fare il punto sull’indagine condotta sinora dai Mossos d’Esquadra.

Questa sera si terrà una veglia in ricordo di Niccolò nella basilica di San Lorenzo a Firenze, i colleghi del mercato centrale di San lorenzo del 22enne di Scandicci hanno voluto omaggiarlo così.

Nei giorni scorsi, Luigi, il padre del giovane, si chiedeva se fosse possibile per l'Italia chiedere l'estradizione per il presunto omicida di Niccolò. Ancora non ha avuto una risposta.