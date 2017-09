Omicidio Ciatti, a un mese dalla morte fiaccolata e messa a Scandicci

Questa sera a mezzanotte una fiaccolata silenziosa partirà da piazza della Resistenza a Scandicci per ricordare Niccolò Ciatti, il 22enne morto a seguito delle percosse ricevute da tre ventenni di orgine cecena in una discoteca di Lloret de Mar. E' passato un mese dall'aggressione avvenuta nella discoteca St. Trop, domani invece sarà passato un mese dalla morte del giovane

La fiaccolata è organizzata dagli amici di Niccolò. Domani sera invece alla chiesa Gesù Buon Pastore di Casellina verrà celebrata alle ore 21.00 una messa in ricordo del 22enne. "È passato un mese da quando Nicco ci ha lasciato ma sarà sempre accanto a noi e noi insieme a lui quando sarà il momento" ha scritto il padre di niccolò su Facebook.

Luigi Ciatti nei giorni scorsi ha lanciato un appello sul social network chiedendo di poter ricevere i video a tutti coloro che erano presenti quella notte alla discoteca St. Trop e che hanno filmato la scena del pestaggio. Ieri il babbo di Niccolò è stato invitato sul palco della festa della Lega Nord a Scandicci assieme al leader dei leghisti Matteo Salvini. Un grande applauso lo ha accolto sul palco. Quel ragazzo "ha colpito per uccidere, non siamo in guerra, erano in discoteca per divertirsi. Non ho ancora visto il video", ha detto Luigi Ciatti