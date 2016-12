Omicidio Ashley: 30 anni a Cheik Tidiane Diaw

Cheik Tidiane Diaw condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Ashley Olsen, la 35enne statunitense trovata morta il gennaio scorso in un appartamento di Via Santa Monaca. Lo ha stabilito nel pomeriggio la Corte d'Assise di Firenze. I giudici non ha riconosciuto l'aggravante della crudeltà. Oggi in aula per la sentenza c'erano tanti amici e conoscenti di Ashley, italiani e stranieri. Per il senegalese in aula vi erano il fratello e alcuni amici. Il 27enne in aula ha dichiarato che quando lasciò l'appartamento della statunitense la donna era viva. Già annunciato il ricorso in appello dai legali di Diaw.

La Procura aveva chiesto l'ergastolo. Secondo l'accusa la giovane fu uccisa al culmine di una lite dopo aver incontrato Diaw nel locale Montecarla. A trovarla senza vita fu il fidanzato, il pittore Federico Fiorentini, il giorno successivo. Il funerale si svolse nella basilica di Santo Spirito.