Oltrarno, ok dalla giunta: saranno abbattuti 146 pini

In Oltrarno saranno abbattuti altri 146 pini, tra il giardino dell'Iris, quello di viale Poggi, viale Michelangelo e viale Galileo, Poggio Imperiale, il parco del Bobolino, i giardini di piazza Tasso, di via Senese, di via Reims, il parco di viale Tanini, i giardini di via Fez, piazza Elia dalla Costa, piazza Felice Bacci, piazza don Pietro Puliti, piazza Bernardino Pio e piazza di Val d'Ema.

Lo ha comunicato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini, dopo l'ok della giunta, mercoledì 26 luglio, al nuovo piano di abbattimenti, che partirà però nel 2018: i pini tagliati in Oltrarno saranno sostituiti da 126 nuove piante: querce, parrozie, cercidifilli e peri ornamentali, per un costo complessivo dell'intera operazione di circa 100mila euro.

In agosto però, come riporta Repubblica in un articolo di alucni giorni fa, partono altri abbattimenti in città. Saranno tagliati circa 300 alberi: gli olmi in piazza San Marco, i pini di fronte alla stazione di Santa Maria Novella, e poi diverse decine di piante in varie zone della città tra cui viale Belfiore, viale Strozzi, viale Guidoni e viale Corsica.

L'assessore Bettini fa sapere che di alberi ne saranno ripiantati 800, a partire da ottobre, dopo l'estate. Alla stazione saranno rimessi i pini, mentre altrove (per esempio al posto dei pini di viale Guidoni) si preferiranno altre piante come tigli, parrozie, platani e olmi.

Il patrimonio arboreo fiorentino è di circa 74mila alberi: oltre il 10% rientrano tra la classe C e la quella C/D, cioè vicino al rischio cedimento (nella classe D si richiede il taglio immediato). Sono quindi circa 8mila gli alberi che in un prossimo futuro dovranno essere tagliati e ripiantati.