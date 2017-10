Oltrarno, furto in casa: via 10mila euro

Ieri pomeriggio furto all'interno di un'abitazione di Via de' Bardi. Ignoti, dopo aver forzato la porta, si sono introdotti in casa approfittando dell'assenza del proprietario e sono usciti con 10mila dollari in contanti.

Un secondo furto è avvenuto nella zona del Galluzzo dove ignoti, dopo aver forzato un cancelletto, si sono introdotti in casa e hanno forzato la cassaforte. Si sono allontanati con tremila euro in contanti e monili in oro. Sul posto è intervenuta la polizia.