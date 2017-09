Olmatello, giostrai rubano corrente elettrica

Ieri mattina i carabinieri hanno denunciato tre giostrai, due uomini ed una donna, di 52, 53 e 33 anni, che avevano collegato un camper e una roulotte ad una centralina Enel in via dell’Olmatello. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo una segnalazione degli addetti Enel che avevano notato dei picchi nell'erogazione di corrente elettrica in strada.



I carabinieri hanno effettuato dei controlli trovando gli allacci abusivi dall’interruttore della centralina vicina al campo, dal quale partivano una serie di cavi, ai mezzi dei denunciati. Si è appurato che il furto di energia è andato avanti da dicembre 2016 al luglio scorso.