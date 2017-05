E' morto Oliviero Beha, la figlia: “Un uomo e un giornalista libero”

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto ieri sera a Roma Oliviero Beha, giornalista, scrittore e conduttore tv. A dare la notizia la figlia Germana sul sito Olivierobeha.it: "E' stato un male veloce. Papà se n'è andato abbracciato da tutta la sua famiglia allargata di parenti e amici”. Beha, aveva 68 anni, era nato a Firenze il 14 gennaio del 1949.

Alle spalle aveva una carriera lunga e intensa, iniziata nel 1973 con "Tuttosport" e "Paese Sera", per poi approdare "La Repubblica", sempre come inviato sportivo. Beha inizia a scrivere di politica qualche anno dopo per "La Rinascita", "Il Messaggero" e "Il Mattino". Nel 1987 l'esordio in tv, su Rai 3, con "Va pensiero", in onda tutte le domeniche mattine, e poi ancora per Rai 3, due anni dopo, la "Gazzetta dello spot", all'interno di Fluff.

Sempre per la Rai firma inchieste e speciali televisivi in Italia e all'estero. Tra i quotidiani con cui collabora anche "L'Unità". Nel 1992 dà vita a Radio Zorro, programma di servizio su Radio1, che tre anni dopo si fonde con "3131": Radio Zorro 3131 diventa il caso radiofonico dell'anno con oltre 100mila richieste di pronto intervento da tutta Italia.

Penna irriverente e controversa, fece scalpore una sua inchiesta, condotta nel 1984 insieme a Roberto Chiodi, dove asseriva che la partita tra Italia e Camerun del Campionato mondiale di calcio 1982 fosse stata combinata tramite un accordo simultaneo di giocatori di entrambe le squadre.

Tra i suoi numerosi libri ricordiamo 'Crescete e prostituitevi' (Bur, 2005), 'Indagine sul calcio' (Bur, 2006, con Andrea Di Caro), 'Italiapoli' (Chiarelettere, 2007), 'Il calcio alla sbarra' (Bur, 2011, con A. di Caro), ‘Il culo e lo stivale’ (Chiarelettere, 2012). Dal 2009 Oliviero Beha era editorialista del Fatto Quotidiano. Lascia la moglie Rosalia e i figli Manfredi, Germana e Saveria. “Papà lascerà un vuoto profondo nel mondo dell'informazione perché, a dispetto del suo carattere burrascoso – ha sottolineato la figlia Germana -, è stato e rimarrà un giornalista libero”.