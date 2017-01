Sgomberi e occupazioni abusive in città: provvedimenti in vista

Stamani il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica si è riunito a Palazzo Medici Riccardi effettuando un’analisi delle diverse occupazioni abusive nell’area metropolitana fiorentina.

“Una riunione di approfondimento che ho voluto condividere con il Comune di Firenze – ha spiegato il prefetto Alessio Giuffrida – sulle singole situazioni, sia dal punto di vista normativo che strutturale, anche allo scopo di appurare se sussistono rischi per l’incolumità sia delle persone occupanti sia di quelle che risiedono nelle zone limitrofe”.

Si tratta di una serie di accertamenti che procederanno in modo graduale, caso per caso, a cui seguirà una seconda fase per la valutazione delle successive azioni da adottare. “Dobbiamo rivedere tutti i percorsi perché non possiamo più tollerare le situazioni di illegalità” ha ribadito oggi Giuffrida. Negli ultimi due anni sono stati effettuate circa venticinque operazioni di sgombero.



“Ritengo che si debba continuare con decisione il contrasto alle occupazioni abusive – ha aggiunto il prefetto – partendo da quelle potenzialmente più a rischio per la incolumità e la sicurezza pubblica”. Un gruppo tecnico specifico, composto da Vigili del Fuoco e Asl con il supporto delle forze di polizia, si occuperà di effettuare la ricognizione.