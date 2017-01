Migranti. Occupazione Gesuiti, il sindaco: "Vertice in prefettura"

Domani alle 12 si terrà un vertice in prefettura per risolvere quanto accaduto a seguito dell'incendio del 12 gennaio all'interno di un capannone dell'Osmannoro a causa del quale ha trovato la morte un 44enne somalo. Infatti la struttura era occupata da un centinaio dei migranti che, dopo la tragedia, hanno protestato sotto la prefettura andando poi ad occupare il cortile di Palazzo Strozzi. Luogo, quest'ultimo, dove si sta svolgendo la mostra "Ai Weiwei. Libero" che mette al centro proprio la questione dell'immigrazione. Nel weekend un po' di tensione con i migranti che hanno poi protestato sotto la prefettura. Fino a martedì scorso quando una parte dei migranti ha occupato, con l'appoggio del Movimento di Lotta per la casa, una struttura dei Gesuiti in via Spaventa. Azione che non ha riscontrato il favore del sindaco Dario Nardella: "Nessuna solidarietà per chi occupa illegamente".

Domani la situazione potrebbe però sbloccarsi. "Il prefetto, d'accordo con me - ha spiegato Nardella - , ha convocato per domani a mezzogiorno un comitato per l'ordine pubblico urgente, con tutti i sindaci della cintura metropolitana, perchè si confermi la disponibilità delle istituzioni a dare un supporto di emergenza ai somali". "Ribadisco una volta di più che non siamo davanti a richiedenti asilo. Sono immigrati che vivono qui, molti di loro lavorano sul nostro territorio". Come tali quindi, ha sottolineato il primo cittadino, "devono rispettare le leggi e le regole del Paese".