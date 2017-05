Obama atteso a Firenze

Obama in arrivo a Firenze? A quanto pare, secondo quanto ricostruisce sull'edizione odierna Repubblica, ci sono buone probabilità che l'ex presidente Usa arriva in città, accompagnato dalla moglie Michelle.

Dopo la conferenza che Obama ha tenuto nei giorni scorsi a Milano, l'ex presidente è impegnato in un breve tour europeo, prima di arrivare in Toscana per alcuni giorni di vacanza, probabilmente tra il 19 e il 23 maggio.

Il luogo scelto come 'base' dagli Obama sarebbe a Borgo Finocchieto, località a circa 20 km a sud di Siena. A quanto pare però, secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, l'ex coppia presidenziale starebbe pensando di trascorrere una delle giornate toscane proprio a Firenze.