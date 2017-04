Nuovo stadio: data certa per la Mercafir. Non per la Fiorentina

Il futuro del nuovo stadio di Firenze si slega definitivamente da quello della Mercafir. Gli esercenti del mercato ortofrutticolo troveranno infatti una loro sede già dal 1° gennaio 2018. Il progetto pubblico (mercato ortofrutticolo) e quello privato (Fiorentina) non andranno dunque più all'unisono. E questo di fatto potrebbe far nicchiare la Fiorentina, che per quella data verosimilmente non sarà pronta. E' quanto emerso stamani dall'audizione del Presidente di Mercafir Angelo Falchetti in commissione controllo a Palazzo Vecchio. Il fatto era già in parte noto ma le date adesso rendono chiaro e di fatto frenano sulla realizzazione dello stadio: da questo punto di vista la Fiorentina non ha infatti legami.

"Entro fine anno saranno dettati i tempi per il trasferimento della Mercafir da Novoli, verso una zona più funzionale, più moderna e più adatta alle esigenze del mercato e dei suoi operatori; senza aspettare le mosse di Acf Fiorentina sulla realizzazione dello stadio", commenta il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Francesco Torselli. "Una buonissima notizia che ci lascia ben sperare quantomeno per il futuro del mercato ortofrutticolo e delle numerose realtà produttive che ruotano attorno ad esso. Del resto, se avessimo dovuto aspettare la Fiorentina e l'inizio dei lavori del nuovo stadio, avremmo rischiato di dover ridimensionare o, peggio ancora, chiudere anche questa importante realtà economica cittadina", ha aggiunto.

"Da amministratore pubblico, dico che per fortuna - prosegue il capogruppo di Fratelli d'Italia - il futuro di Mercafir non dipende più dalla Fiorentina e dagli ipotetici investimenti dei Della Valle nella nostra città, mentre da tifoso non posso non rilevare come stamattina, con il futuro di Mercafir che si svincola da quello dello stadio, sia venuto meno uno degli alibi più forti a vantaggio della società viola. Dal 1° gennaio 2018, il futuro di Mercafir lontano da viale Guidoni sarà verosimilmente già delineato e scritto nero su bianco, motivo per il quale la Fiorentina avrebbe già, da questa data, carta bianca per entrare nel concreto della costruzione del nuovo impianto sportivo".

"Sono sempre stato e resto scettico sulla reale volontà dei Della Valle di investire a Firenze e nella Fiorentina - conclude Torselli - ma da oggi la 'dead line' che ci dirà, in maniera oggettiva ed univoca, se il nuovo stadio della Fiorentina è destinato a diventare realtà o a restare un bellissimo plastico esposto nel cortile di Palazzo Vecchio, ha una scadenza ben precisa: 1° gennaio 2018: quel giorno vedremo se in viale Guidoni arriveranno le ruspe della Fiorentina o no".