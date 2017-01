Calcio Storico, on line il nuovo sito: "500 anni di storia"

E' on line il nuovo sito del Calcio Storico Fiorentino, con informazioni, notizie e curiosità. Ne dà l'annuncio il direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino Filippo Giovannelli.

“Il Calcio Storico Fiorentino, è un Gioco Storico tipico della città di Firenze. In passato era conosciuto anche con il nome di Calcio in Costume, perché giocato con abiti rappresentativi di un periodo storico oppure come Calcio in Livrea per le sgargianti livree [...] – si legge nel post che presenta il sito -. Ha origini molto lontane, proviene dai giochi con la palla dei Greci che chiamavano nel caso specifico Sferomachia, poi passato ai Romani con il nome di Harpastum e durante il medioevo, evolvendosi, a Firenze si giocava al Calcio sulle strade, nelle piazze sino a organizzare partite che sono rimaste nella storia cittadina. La più importante partita di Calcio è quella che si giocò in Piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530, durante l’Assedio dell’Imperatore Carlo V alla città di Firenze per sottomettere la Repubblica Fiorentina al ritorno della famiglia dei Medici”.

“I fiorentini – prosegue il post -, organizzarono un grande corteo e si misero a giocare al Calcio in Piazza Santa Croce in scherno del nemico. Da quel giorno a Firenze, chiunque governasse la città, ha giocato o realizzato partite celebrative di Calcio Fiorentino”. L'indirizzo del nuovo sito è www.calciostoricofiorentino.it.