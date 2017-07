Nuovo look per piazza della Libertà

Partiranno a settembre i lavori di riqualificazione di piazza della Libertà. Il progetto prevede, anzitutto, la sistemazione delle pavimentazioni, in pietra ed in asfalto che risultano particolarmente sconnesse o degradate.

In corrispondenza dell’anello dei lecci sarà demolito l’asfalto e steso stabilizzato di cava, delimitato da un cordolo in pietra. La diminuzione dello strato impermeabile permetterà una migliore protezione degli alberi, consentendo maggior respiro alle radici, e ridurrà il flusso d’acqua immesso in fognatura. In questo anello verranno anche rimossi i cordonati in pietra: soffocano la base delle piante e ne impediscono il corretto sviluppo visto che in molti casi risultano scalzati e non stabili. Al loro posto verranno invece inserite delle griglie in ghisa di protezione. Nell’anello pavimentato in pietra le lastre sconnesse verranno smontate e rimontate, con lo stesso schema, dopo una rilavorazione a scanalature, per offrire maggiore aderenza al camminamento.

Non potendo ripristinare l’antica pavimentazione in ghiaia, per problemi di uso e manutenzione, il resto del piazzale e dei percorsi in asfalto saranno ripavimentati con materiale ecologico drenante il cui colore sarà scelto insieme ai tecnici della soprintendenza. Per individuare un unico e più sicuro passaggio dei ciclisti, si provvederà a segnalare il passaggio della pista ciclabile con una colorazione diversa della pavimentazione ecologica drenante ed è previsto anche l'inserimento di due cartelli

I lavori prevedono anche la manutenzione delle fogne e, dove necessario, l’integrazione o la sostituzione delle parti non più funzionanti. La vecchia fogna in muratura lungo il bordo verrà scoperchiata, ispezionata e recuperata, ove possibile, con interventi di restauro. Controlli saranno eseguiti all’impianto di irrigazione, alla fontana e alle panchine in pietra. Queste ultime saranno restaurate, o sostituite, laddove non sarà possibile il recupero, con elementi uguali e dello stesso materiale.

I lavori dureranno quattro mesi per un investimento complessivo di 350 mila euro.

