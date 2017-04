Peretola, nuovi voli per Palma di Maiorca e Londra

Nuovi voli dall'aeroporto di Peretola per Palma di Maiorca e Londra Luton. Li ha presentati e inaugurati oggi la compagnia aerea Vueling.

Il primo nuovo volo per la bellissima isola delle Baleari è partito oggi, per una tratta che sarà attiva con 2 frequenze settimanali per tutta l’estate, con un totale di 15mila260 posti disponibili a partire da 34,99 euro.

L'altra novità di Vueling è la rotta verso Londra Luton, che verrà operata per la prima volta il 29 aprile e avrà 3 frequenze settimanali ed un’offerta estiva di 22mila700 posti disponibili a partire da 54,99 euro. Il collegamento con Luton proseguirà anche per tutta la prossima stagione invernale.

Vueling è prima compagnia per posti offerti dall'aeroporto fiorentino: in totale, l’offerta da Firenze per l’estate 2017 è di 14 destinazioni raggiungibili, italiane e internazionali, per oltre 551mila posti disponibili.