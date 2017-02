Treni regionali, consegnato un nuovo 'Jazz' | FOTO

Presentato questa mattina alla stazione di Santa Maria Novella un nuovo treno regionale 'Jazz', consegnato da Trenitalia alla Regione, alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli.

E' il 61esimo nuovo treno consegnato al servizio ferroviario toscano dal 2013 ad oggi, che diventeranno 63 entro fine anno, con la prevista consegna di altri due convogli, un Jazz e un Swing.

“Con la consegna dei nuovi treni stiamo abbassando l'età media dei convogli e aumentando la sicurezza. Nel 2012 era di 22 anni, nel 2021 sarà poco più di 7 anni”, spiega Ceccarelli. Sono 224mila (+4,5% dal 2012) i pendolari che mediamente ogni giorno lavorativo salgono sulle 788 corse gestite da Trenitalia, che in Toscana conta 1877 dipendenti e un parco di 97 locomotori, 555 carrozze e 116 automotrici.

Il treno presentato questa mattina è lungo 67 metri e largo 2,9, può viaggiare a una velocità massima di 160 chilometri orari. Conta 194 posti a sedere, più due per disabili in carrozzella e 3 portabici. L’ingresso alle carrozze è “a raso” del marciapiede, per facilitare la salita dei passeggeri. A bordo telecamere e impianto di videosorveglianza live, per scoraggiare i borseggi.