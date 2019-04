Piazza San Firenze: nuova sede per la Andrea Bocelli Foundation / FOTO

E' stata inaugurata oggi la nuova sede della Andrea Bocelli Foundation. Non solo uffici, ma anche spazi espositivi e polifunzionali aperti alla comunità e soprattutto ai giovani, destinati alla realizzazione di uno specifico progetto culturale rivolto prevalentemente e gratuitamente a bambini e giovani residenti a Firenze.

Il legame tra la città e la fondazione istituita nel 2011 dal tenore italiano più noto nel mondo, è maturato negli anni, attraverso eventi di grande rilievo quali la Celebrity Fight Night in Italy, che grazie al Maestro Bocelli ha portato a Firenze ospiti d’eccellenza (dalla Regina Rania di Giordania a George Clooney).

Ed è stato proprio il cantante e filantropo toscano, insieme a “Voices of Haiti”, compagine corale frutto di un progetto realizzato da ABF (Andrea Bocelli Foundation, ndr), ad inaugurare nel 2017 il Centro Internazionale per le arti dello spettacolo Franco Zeffirelli, coinquilino del complesso San Firenze situato nell’omonima piazza.

Dal dialogo con le istituzioni e con il comune è nata l’idea di stabilire la nuova sede della fondazione al secondo piano del complesso, che assurge così a contenitore di Organizzazioni che testimoniano e perpetuano il culto del bello, dell’arte, del fare il bene, della cultura.

La fondazione ha in comodato d’uso gratuito, da parte del comune, per 29 anni gli spazi del complesso. Si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria, per restituire agli ambienti la bellezza e il valore di un tempo.

Il concetto di “laboratorio vivo”, caro ad ABF, prenderà forma attraverso la creazione di veri e propri spazi destinati all’incontro, al confronto ed alla formazione per i giovani.

“Ritengo che questa complessa ma appassionante operazione - ha sottolineato il Andrea Bocelli - rappresenti l’avvio di un circolo virtuoso e sono felice che il rapporto tra ABF e Firenze possa trovare tangibile espressione in un luogo, nel cuore della città e a disposizione della città stessa, e delle sue nuove generazioni”.