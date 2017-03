Palazzo Vecchio, nuova luce per il Salone dei Cinquecento

Nuova luce per il Salone dei Cinquecento. Il nuovo impianto di illuminazione, finanziato da Confindustria, ha dotato il Salone di 141 apparecchi a led “che garantiscono un’ottima qualità della luce nel pieno rispetto delle architetture e delle opere d’arte”, fa sapere l'amministrazione comunale.

Il nuovo impianto ha sostituito l’impianto preesistente, con un progetto “che ha tenuto conto delle molteplici funzionalità del Salone: uno spazio polivalente che racchiude arte, cultura e architettura e che, allo stesso tempo, è una prestigiosa sede di eventi e conferenze oltre ad essere l’attuale sede del Comune di Firenze”.

“Siamo lieti che il Salone dei Cinquecento ora risplenda di una luce meravigliosa, che dona un’atmosfera unica al mondo”, dichiara il sindaco Dario Nardella. Un’occasione per vedere la nuova illuminazione sarà la Domenica metropolitana del 2 aprile, quando il museo sarà aperto fino alle 23 e gratuito per i fiorentini.

“L’impianto nasce per gestire in modo ottimale i diversi scenari luminosi che variano a seconda delle specifiche esigenze d’uso del Salone: il sistema messo a punto consente di creare scenari e di regolare l’intensità luminosa degli apparecchi in base all’effetto desiderato”.

Nel salone è stato realizzato anche un nuovo impianto audio che è stato progettato per garantire una copertura ottimale mantenendo il minimo impatto visivo possibile.