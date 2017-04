Nuova Guida Michelin, a Firenze 9 stellati

In occasione del 50° anniversario della costituzione del Consorzio del Brunello di Montalcino, Michelin presenta I migliori ristoranti d’Italia – Le stelle della Guida Michelin, che comprende tutti i 342 ristoranti stellati della Guida Michelin Italia, immediatamente localizzabili nella mappa d’Italia delle tavole stellate.

È una guida creata apposta per l’occasione, che sancisce una partnership ormai consolidata tra il Consorzio e la Guida Michelin Italia. In questo ideale connubio di ottima cucina e buon bere, Michelin trova nel Consorzio un partner di altissima qualità.

Nelle prime pagine della guida si trovano descrizioni dettagliate del Consorzio del Brunello di Montalcino, delle denominazioni e delle norme disciplinari, della valutazione qualitativa delle annate e di Montalcino stessa, con il suo patrimonio inestimabile nato dal territorio, dal suolo e dal clima.

E' uscita la nuova Guida Michelin 2017, che recensisce i migliori ristoranti d'Italia. Su 342 ristoranti stellati in tutta Italia, nell'area fiorentina se ne contano 9, a partire dall'Enoteca Pinchiorri di via Ghibellina, nel centro di Firenze, che conferma le 3 stelle, la massima qualità.

Per quanto riguarda l'area fiorentina, si contano poi altri 8 ristoranti stellati, di cui 6 a Firenze città e due nell'area metropolitana, tutti premiati con 1 stella.

Ecco quali locali sono: a Firenze il Borgo San Jacopo, nell'omonima via; La Bottega del Buon Caffè, in lungarno Cellini; La Leggenda dei Frati, in Costa San Giorgio; Ora d'Aria, in via dei Georgofili; Il Palagio, in Borgo Pinti e il Winter Garden by Caino, in piazza Ognissanti; il ristorante La Torre a Tavarnelle Val di Pesa e l'Osteria di Passignano a Badia a Passignano.