Novoli, truffa del falso avvocato: fermato 48enne

Ieri i carabinieri del nucleo operativo hanno fermato un 48enne napoletano, Rocca D'Agostino, dopo che avrebbe messo a segno una truffa all'interno di un palazzo di Novoli.



Da quanto poi ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo avrebbe raggirato una donna con l'ormai nota tecnica del finto avvocato. Infatti i militari hanno parlato con la vittima, una donna di 80 anni, a cui in mattinata era giunta una telefonata da un uomo che si era spacciato per l'avvocato dei figli, il quale ha raccontato che i cari dell'anziana erano in stato di fermo per mano dei carabinieri a seguito di un incidente stradale. E che servivano circa 3mila euro per il loro "rilascio". Pochi istanti dopo la telefonata il 48enne si è presentato alla porta della pensionata, spacciandosi per un collaboratore dell'avvocato, e facendosi consegnare 300 euro in contanti e alcuni monili in oro. Sfortuna ha voluto che i carabinieri avessero notato il 48enne in strada e l'avessero poi cominciato a seguire. L'uomo, finito in manette per truffa aggravata, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione da scontare nel carcere di Sollicciano.