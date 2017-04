Novoli, 35enne aggredisce i carabinieri e tenta il suicidio

E' stata salvata in extremis mentre stava per lanciarsi nel vuoto dal 5° piano di una palazzo di via Bellini, a Novoli, non lontano da viale Redi.

Prima di tentare il suicidio la donna, una 35enne di origine domenicana, ha aggredito più volte, in stato di evidente alterazione psicofisica, i carabinieri intervenuti dopo la chiamata delle tre persone che vivono nell'appartamento con la donna.

I militari sono intervenuti verso le 22 del di mercoledì scorso, 12 aprile. I carabinieri erano stati chiamati perché, dopo una lite tra gli abitanti dell'appartamento, la donna non si calmava più, gridando, scagliando oggetti e minacciando gli altri tre coinquilini.

Quando i militari sono entrati nella camera della 35enne, la donna ha impugnato prima un coltello seghettato da cucina e poi un martelletto d'ottone, cercando di colpire i carabinieri ma in entrambi casi bloccata e disarmata.

In attesa dei sanitari del 118, nel frattempo avvisati, la donna ha tentato di lanciarsi dalla finestra, salvata all'ultimo momento da un militare. Il personale del 118, sopraggiunto, ha infine accompagnato la donna all'ospedale di Careggi, dove è stata sottoposta a Tso, Trattamento sanitario obbligatorio.