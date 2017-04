Novoli, sgomberato ex hotel occupato da 3 anni / FOTO

Sono in corso da questa mattina le operazione per sgomberare un ex hotel di via Ruggero Bardazzi, una traversa di via Baracca, in zona Novoli.

L'ex struttura ricettiva, che versa in condizioni piuttosto fatiscenti, era occupata da circa tre anni da una settantina di migranti, che avevano occupato l'immobile assieme al Movimento di lotta per la casa.

Grande il dispiegamento di forze dell'ordine per le operazioni di sgombero: sul posto diversi uomini della polizia e dei carabinieri, oltre ai vigili del fuoco. La strada, come alcune vie limitrofe, è stata chiusa al transito.

Le operazioni si stanno svolgendo senza incidenti, questa mattina all'arrivo delle forze dell'ordine erano presenti solo una decina di persone. Poco più di una settimana fa si era occupata di questa occupazione anche un servizio di Striscia la Notizia.