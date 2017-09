Ieri sera, intorno alle 19, un pensionato è stato scippato in via Valdegola. Un ventenne, con in testa un casco, l'ha raggiunto alle spalle strappandogli la collanina d'oro (del valore di circa mille euro). L'uomo è rovinato a terra, ha riportato alcune escoriazioni, mentre il giovane fuggiva a bordo di uno scooter. Sul posto la polizia.