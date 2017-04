Novoli, tentano di sfondare la porta di una casa con una mazza

Ieri mattina i carabinieri sono intevernuti in Via Monteverdi dove erano state segnalate due persone che stavano sfondando un muro, posto davanti la porta di un'abitazione, con una mazza. La coppia, non appena sentite le sirene delle gazzelle, si è allontanata. Moglie e marito sono però stati rintracciati poco dopo. Si tratta di una coppia di cittadini romeni, marito e moglie, che avevano adocchiato l'appartamento libero e aveva deciso di occuparlo. La casa, come tutto lo stabile dove è ubicata, è di proprietà dell'INPS e al momento non era occupata da nessuno. Dell'accaduto è stata informata anche la proprietà e sul posto è arrivato anche un responsabile della custodia. I due romeni sono stati denunciati in stato di libertà per il tentativo di invasione.