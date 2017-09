Vandalismo a Novoli: gruppo di giovani danneggia le auto 

Ieri notte, intorno alle 1, un gruppo di circa venti giovani è stato notato mentre danneggiava auto e scooter in sosta all'esterno dei giardini tra Via Toscannini e Via Baracca. Alcuni componenti del gruppo, segnalato al 113 da alcuni residenti, sono stati notati mentre litigavano tra loro. Poi alcuni di loro hanno buttato a terra alcuni scooter e poi preso a calci tre auto parcheggiate. Sul posto è intervenuta la polizia che ha constatato i danni ma non è riuscita a rintracciare il gruppo.