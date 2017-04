Novoli, maxi furto di vini pregiati: via 200mila euro di merce

Maxi furto all'interno di una cantina-magazzino di Via Matilde di Canossa. Si stima che siano state portate via circa 4mila bottiglie di vini pregiati, per un valore di circa 200mila euro. Il magazzino di Novoli, non sarebbero stati trovati segni di forzatura, veniva usato come base di stoccaggio per la rivendita on line. Sull'episodio sta indagando la polizia.



Tra le etichette razziate figurano numerosi rossi rinomati, come Ornellaia e Sassicaia, fino a champagne celebri come Cristal e Krug.



A farne le spese un commerciante, Lorenzo Vulashi, conosciuto in città per essere il gestore del forno "Pane, Amore e Fantasia". In passato il 38enne albanese organizzò una colletta dopo che un'anziana fu derubata nel suo negozio di Via Ponte alle Mosse. E, sempre nel 2015, offrì un mese di merenda gratis ai bambini dell'asilo e delle scuole elementari e medie di Firenze.