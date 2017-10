Novoli, derubato ristoratore: fermato 22enne 

Ieri la polizia ha fermato un 22enne marocchino dopo che questo, insieme ad alcuni connazionali, aveva derubato un ristoratore lungo Via di Novoli. Il gruppetto aveva avvicinato l'uomo fingendo di volere delle informazioni, poi il 22enne gli sfilato il portafoglio. La vittima ha subito allertato il 113. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno fermato il 22enne e due giovanissimi nelle stradine vicine. Indosso al 22enne, già noto per alcuni precedenti specifici, è stato trovato il libretto degli assegni che si trovava nel portafogli portato via poco prima. E' finito in manette per furto.