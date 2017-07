Ieri mattina una donna è stata derubata mentre percorreva in auto Viale Guidoni. La donna stava procedendo in auto quando ha visto un uomo a bordo di uno scooter accostarsi. Quest'ultimo ha infilato il braccio dal finestrino, aperto per il caldo afoso, e ha portato via la borsa. La donna, sola in auto, ha chiesto l'intervento del 113. La borsa conteneva documenti e qualche contante.