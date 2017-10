Novoli, 25enne ruba il telefono a un ragazzino

Ieri sera un 25enne italiano è stato denunciato dopo che aveva portato via lo smartphone a un 13enne. Quest'ultimo, poco prima, si trovava a giocare a pallone con degli amici quando il 25enne ha chiesto se poteva unirsi a loro. Dopo qualche sgambata, il 25enne ha chiesto al ragazzo di poter effettuare una telefonata. Pochi attimi in cui il 25enne ha sostituito il telefono cellulare del minorenne con un dispositivo danneggiato. Poi si è allontanato. Il 13enne, insieme agli amici e la madre, è riuscito a rintracciarlo in un centro commerciale di Via Forlanini. Sul posto è arrivata anche la polizia che ha denunciato l'uomo per furto e recuperato il dispositivo.