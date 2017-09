Novoli, disabile aggredisce autista Ataf

Poco dopo la mezzanotte i carabinieri sono intervenuti in via Pergolesi dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di un autista Ataf. Dopo aver riportato la calma, i militari hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Un passeggero, invalido, invece di attendere l’autista Ataf per l’apertura della pedana per la discesa disabili, l'ha estratta di sua spontanea volontà senza curarsi di coloro che si trovavano all’esterno. Ne è nata una discussione poi degenerata: l'autista è stato colpito con calci e pugni dal disabile. Il 45enne, cittadino romeno, noto per reati della stessa specie, è stato quindi denunciato per interruzione di pubblico servizio.