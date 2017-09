Novoli: passeggiata dei cittadini contro il degrado

Si sentono abbandonati e protestano perché vorrebbero vivere in un quartiere più sicuro, controllato e meno degradato. Ecco perché hanno organizzato per domani, sabato 30 settembre, una passeggiata per Novoli. E' l'iniziativa di alcuni residenti della zona resa nota sul gruppo Facebook "Comitato Novoli", che a partire dalle ore 17 (partenza dall'ingresso del parco di San Donato lato via di Novoli) si ritroveranno per un tour lungo i luoghi del degrado dl quartiere.

"Portate anche i bambini - annunciano i promotori - faranno una girata con noi per via di Novoli, facciamo chiasso con fischietti, trombe, ed altro, fatevi dei manifesti, e dite la vostra sul quartiere! Alla fine della passeggiata, ci aspetterà un microfono aperto a tutti". I residenti da tempo protestano per la mancanza di sicurezza nel quartiere e di servizi adeguati. Una situazione che denunciano essere peggiorata ulteriormente con i cantieri per la realizzazione della tramvia.

In particolare i cittadini lamentano la drastica riduzione dei posti auto, la realizzazione di "opere inadeguate che rendono difficile l'accessibilità per i pedoni sui marciapiedi". E soprattutto denunciano gli allagamenti sistematici delle abitazioni che si verificano nelle giornate di pioggia: una situazione che accade dopo l'inizio delle opere per la tramvia. I cittadini promettono battaglia e chiedono risposte urgenti all'amministrazione comunale.