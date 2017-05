Notai in piazza per autenticare il biotestamento

Si chiuderà con sabato e domenica la mobilitazione nazionale - condotta dall’Associazione Luca Coscioni - per rendere esplicite le proprie intenzioni in materia di "consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" dopo che la legge è passata alla Camera. L'associazione chiama a raccolta i cittadini, portando i notai in piazza, per dare un segnale al mondo politico.

“Siamo in un momento chiave di questa campagna, arrivata al Senato dopo l’approvazione della legge da parte della Camera, in quella che rappresenta una svolta per il rispetto delle volontà dei pazienti – dichiara Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni -. Chiediamo alle persone di raggiungerci per usufruire di uno strumento utile e per dare alla politica un segnale forte, che richiami l'urgenza di una legge che garantisca il diritto a vedere rispettate le proprie volontà per le fasi finali della propria vita. Temiamo tutti, a un passo dal traguardo, pericolosi rallentamenti o rinvii da parte del Senato che attualmente sta vagliando il testo”.



"Sono state – si legge in una nota - oltre 15.000 le persone che finora hanno compilato o scaricato il modello sul sito di Associazione Luca Coscioni". A Firenze dalle ore 13 alle 18 - si terrà un tavolo con il notaio Pieri che autenticherà i testamenti biologici in P.zza della Repubblica/Via Pellicceria.