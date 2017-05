Vaccini obbligatori all'asilo, il fronte del 'No' torna in piazza

Il fronte del 'no' all'obbligo di vaccino come requisito di accesso ad asili nido e scuole dell'infanzia della Toscana torna in piazza, a Firenze, in piazza San Lorenzo, il prossimo sabato 6 maggio.

Lo annuncia il gruppo Facebook “Genitori del No Toscana”, nato lo scorso gennaio e che comprende circa 2mila600 iscritti. “No alle 13 vaccinazioni obbligatorie previste dalla proposta di legge Saccardi (l'assessore regionale alla sanità, ndr) per poter iscrivere i bambini, sì alla libertà di scelta”, dice Linda Molinaro di CLiVA - Comitato per la libertà di scelta vaccinale.

“Non siamo contrari ai vaccini, ma chiediamo chiarezza sulla loro composizione e informazioni sulle possibili reazioni avverse, e che le famiglie possano scegliere se e quando vaccinare i propri figli”, prosegue Molinaro.

Manifestazioni analoghe sabato si svolgeranno anche a Milano e Treviso. Gli oppositori all'obbligo di vaccino erano già scesi in piazza a Firenze lo scorso 22 marzo.

In quell'occasione in piazza il 'popolo del No' era composito: c'era chi era contro ogni vaccino e non aveva vaccinato i figli e chi appunto, come dice Molinaro, aveva vaccinato i figli ma era contrario all'obbligo oppure aveva fatto fare solo alcune vaccinazioni.