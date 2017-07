"Non iscrivetevi alla Cgil": pesante accusa contro l'azienda dei corrieri

Domani mattina si svolgeranno due presìdi davanti alle filiali Sda Express Courier - Appalti (di Via Allende e di Campi Bisenzio) per protestare contro il comportamento che un'azienda-consorzio in appalto presso la sede Sda stessa avrebbe tenuto nei confronti dei lavoratori (la Mds, aderente al consorzio romano Total).



A quanto riferiscono i lavoratori, infatti, ci sarebbe da parte dell'azienda un atteggiamento lesivo della libertà sindacale individuale e in particolare contro la libera associazione alla Cgil. Ci sarebbero pressioni, si legge in una nota, nei confronti dei lavoratori per “non iscriversi alla Cgil”. Pena altrimenti la modifica del contratto a tempo indeterminato. Modifiche che potrebbero sfociare perfino in un licenziamento. La Filt Cgil è già sul piede di guerra: “E' intollerabile, tanto più nella nella nostra provincia e nella nostra regione, terre di grandi e solide tradizioni democratiche, dove la Cgil ha un seguito e una storia che nessuna direzione aziendale può mettere fuori gioco impunemente”.

“Pretendiamo da subito un intervento da parte della Direzione di Sda, soggetto a capitale pubblico e committente, per la cessazione immediata, da parte dell'azienda Mds e Consorzio Total, di tale atteggiamento, che potrebbe configurarsi minaccioso e vessatorio nei confronti dei nostri iscritti e simpatizzanti. E' in gioco la libertà sindacale negli appalti Sda in Toscana”.

“Questa azienda - prosegue la Filt Cgil - si vuole scegliere gli interlocutori per non applicare correttamente il Contratto nazionale Merci, Logistica e Spedizioni, ecco perché non vuole la Cgil. Se questa situazione dovesse continuare, anche nei confronti di uno solo dei lavoratori, oltre a questa prima giornata di presidio reagiremo tutti uniti proclamando e calendarizzando scioperi e forme di lotta di vario genere, unitamente ad un presidio permanente davanti alla filiale. Siamo pronti infine ad adire le vie legali per grave comportamento antisindacale in riferimento all'Art.28 della Legge 300/70 dello Statuto dei Lavoratori”.