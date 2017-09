Niccolò Ciatti, una partita per chiedere giustizia

Una partita di calcio per chiedere giustizia per Niccolò Ciatti e raccogliere fondi per la sua famiglia. La annuncia con un post su Facebook la fidanzata Ilaria, che chiede che per tale evento venga concesso lo stadio Artemio Franchi.

“Stiamo organizzando per i primi di dicembre una partita che vedrà come protagonisti importanti calciatori italiani contro i dipendenti del mercato di San Lorenzo (dove lavorava Niccolò, ndr) e di Novoli, affiancati dai migliori amici di Niccolò”, scrive Ilaria, aggiungendo che “hanno già confermato la loro presenza Giancarlo Antognoni, Francesco Flachi, Gian Matteo Mareggini e Sandro Cois e siamo in attesa di altrettante conferme”.

Alla partita, “come in una delle più importanti partite di campionato, a chiedere giustizia per Niccolò ci sarà la Curva Fiesole più carica che mai”, prosegue Ilaria, che chiede a tutti di diffondere la voce (e il post) affinché l'iniziativa sia pubblicizzata al massimo, perché “per fare in modo che la partita diventi un vero e proprio evento di raccolta fondi per la famiglia Ciatti e che ci venga data la disponibilità dello stadio Artemio Franchi, abbiamo bisogno di un numero elevato di partecipanti”.

Inanto, il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, è tornato a rilanciare un appello su Facebook affinché i testimoni dell'aggressione al giovane si mettano in contatto con lui. “Chi ha assistito all'uccisione di mio figlio si metta in contatto con me per testimoniare il pestaggio, perché giustizia sia fatta, perché non accada più e perché Niccolò era uno di voi ma poteva capitare a chiunque altro. Devo avere giustizia e voi potreste aiutarmi”.