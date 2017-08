Spagna, fiorentino ucciso a calci e pugni in una discoteca di Lloret de Mar

E' morto dopo un giorno di coma Niccolò Ciatti. Il 22enne di Scandicci è stato colpito brutalemente all'interno di una discoteca della Costa Brava nella notte di venerdì. La polizia spagnola ha già fermato tre giovani russi, di 20, 24 e 26 anni, ritenuti i responsabili del pestaggio. Sarebbero indagati per omicidio.



Un'aggressione, una scazzottata tra giovani, ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Fatto sta che la serata tra venerdì e sabato è finita in tragedia . La polizia è stata chiamata alle 3 del mattino per una rissa in discoteca nella località turistica di Lloret de Mar. Nella telefonata alle forze di sicurezza, qualcuno ha riferito di almeno tre giovani che ne pestavano un altro a pugni e calci, anche alla testa, secondo quanto scrive El Mundo. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, Ciatti era in condizioni disperate ed è stato immediatamente trasportato nell'ospedale Josep Trueta di Girona, dove è morto nella giornata di oggi. La polizia catalana citata da vari media, parla apertamente di "pestaggio in una discoteca".



La morte del ragazzo è stata confermata dalla Farnesina e poi anche dal sindaco di Scandicci, Sandro Fallani: " Una giornata tristissima per Casellina e per Scandicci tutta. Siamo attoniti e increduli e chiediamo con forza che sia fatta chiarezza sui fatti e sia fatta giustizia per questo terribile atto. Vicini in un abbraccio di tutta la comunitá alla famiglia e a disposizione per qualsiasi aiuto che possiamo fornire". Tanti i messaggi degli amici postati sulla pagina Facebook del giovane.