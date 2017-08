Niccolò Ciatti, la sua vita attraverso le immagini di Facebook / FOTO

Metà leone e metà Giglio di Firenze sulla schiena. Questo è l’ultimo tatuaggio che si era fatto Niccolò. Le immagini del suo profilo Facebook, che è già stato trasformato in un profilo in sua memoria, raccontano di un ragazzo burlone, pieno di vita, con tanti amici ed una spiccata sensibilità.

Niccolò Ciatti era nato il 24 luglio del 1995, la sua giovane vita si è fermata ieri in un ospedale di Girona. Faceva il PR per alcune discoteche fiorentine, per questo era conosciuto da tutti. Di giorno invece lavorare al Mercato Centrale di Firenze.

“Ciò che non uccide, fortifica”, questa la sua citazione preferita sul social network. E poi una foto con la mamma con vista Santa Maria del Fiore, e un’altra sul Ponte Vecchio. Tante le serate con gli amici immortalate in scatti realizzati dai fotografi dei locali oppure con un telefonino.

Gli investigatori spagnoli hanno già identificato i tre russi che lo avrebbero aggredito che sono stati fermati e portati in carcere, sono accusati di omicidio.