Omicidio di Niccolò Ciatti: funerali alla chiesa di Casellina 

Domani pomeriggio ultimo saluto a Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci pestato a morte in una discoteca di Lloret de Mar. La notizia dei funerali era già filtrata oggi ma nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità dal sindaco Sandro Fallani. Quest'ultimo ha indetto il lutto cittadino. Il primo cittadino ha chiesto la serrata ai commercianti durante le esequie e invita a fermare gli svaghi: "Le esequie di Niccolò - scrive su Facebook - si terranno alle 15 alla Chiesa di Gesù Buon Pastore a Casellina. Domani giornata di lutto cittadino, nell'orario dell'ultimo saluto a Niccolò l'invito è a sospendere le attività di svago in città, ad abbassare le saracinesche dei negozi in città per un'ora a partire dalle 15 e a cessare le attività professionali non strettamente necessarie".