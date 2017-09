Omicidio di Niccolò Ciatti: i fiorentini in San Lorenzo per la veglia / VIDEO

Il padre del 22enne: "Possiamo solo aspettare"

Ieri sera tante le persone accorse alla veglia in ricordo di Niccolò Ciatti. Una veglia, nella Basilica di San Lorenzo, organizzata dai colleghi del 22enne di Casellina che lavorava in un banco del Mercato Centrale.



La chiesa era gremita di giovani, amici di Niccolò che hanno voluto essere accanto a lui anche in questa occasione. Presenti anche i compagni che erano in viaggio con lui in Spagna, riconoscibili per la bandana nera portata al braccio.



In prima fila i genitori e la sorella di Niccolò. "Dobbiamo solamente aspettare - ha detto il padre Luigi alla stampa-, stiamo aspettando gli sviluppi degli avvocati in Spagna. Speriamo che ci siano quanto prima, non possiamo fare altro che aspettare quello che ci dicono."