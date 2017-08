Fiorentina-Sampdoria: al Franchi il ricordo di Niccolò Ciatti

Ci sarà un ricordo di Niccolò Ciatti, il giovane scandiccese ucciso a botte in discoteca a Lloret de Mar, questa sera allo stadio Artemio Franchi prima di Fiorentina-Sampdoria, prima casalinga dei viola. "Domani sera sarò allo stadio insieme ai miei cari ospiti della Fiorentina per partecipare al ricordo di mio figlio che ci sarà alle 20.30. Un'occasione per salutare insieme a tutti Niccolò, uno di voi. Grazie a tutti. Un abbraccio", ha scritto il padre Luigi su Facebook.

Sempre Luigi Ciatti ha lanciato anche un appello: "Non lasciateci soli state vicino a noi e a Niccolò perché andremo incontro ad un processo in Spagna e abbiamo bisogno anche della vostra vicinanza per poterlo affrontare e vedere quel o quei bastardi che hanno ucciso mio figlio venire condannato al massimo della pena ma che non sarà mai sufficiente né giusta. Grazie".