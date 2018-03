Nexive, presidio in via Cavour: "Alta l'adesione allo sciopero"

Stamani, in occasione dello sciopero per l’intera giornata dei lavoratori di Nexive di Firenze, si è tenuto sotto la Prefettura in via Cavour un presidio unitario di Cgil, Cisl e Uilposte per protestare contro i licenziamenti decisi dall'azienda. Nexive, infatti, che a Firenze occupa 140 dipendenti, ha fatto recapitare il 31 gennaio scorso 9 lettere di licenziamento "senza alcun confronto con i sindacati e senza che ci sia una reale necessità, considerato che recentemente ci sono state delle dimissioni volontarie che hanno ridotto l’organico", accusano le sigle.

Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta in Prefettura. "Oggi siamo qui per dire no ai licenziamenti decisi unilateralmente da Nexive - dice il Segretario Generale Uilposte Toscana Renzo Nardi - abbiamo più volte proposto all’azienda soluzioni alternative per evitare il licenziamento. Nonostante gli sforzi dei sindacati, a cui si sono uniti quelli della Regione Toscana, Nexive si è dimostrata del tutto sorda alle nostre richieste. L'azienda deve chiarire al più presto quale sarà il futuro dei lavoratori e quali i progetti per il sito di Firenze".

Ha detto Giuseppe Luongo, segretario Slc Cgil Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia: “Molto alta l’adesione allo sciopero, bene anche il presidio: sulla vertenza restano due problematiche. La prima, quella dei licenziamenti: una partita che ora si può affrontare nelle aule dei tribunali nel piano della tutela individuale sulla correttezza delle procedure attuate. La seconda, riguarda il futuro di questa multinazionale: cosa vuole fare in Italia? Cosa vuole fare a Firenze? C’è un piano industriale o ci sono progetti di disimpegno?”. Sulla vertenza, il 22 marzo i sindacati incontreranno l’assessore comunale Federico Gianassi. Viva l’ipotesi di chiedere l’apertura del tavolo di crisi in regione.