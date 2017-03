Spedizioni, aumentano i servizi affidati a Nexive

Nexive, primo operatore privato del mercato postale in Italia, e Anci Toscana, la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, hanno formalizzato una partnership che prevede l’affidamento a Nexive del servizio di recapito postale e di notifica di atti amministrativi. La collaborazione ha già preso avvio con una prima fase che ha visto movimentare oltre un milione di buste nei comuni della Toscana – e che nei prossimi mesi proseguirà coinvolgendo altri capoluoghi della Regione. Già coinvolti nel territorio fiorentino, il capoluogo di Firenze e il comune di Firenzuola.

Obiettivo di questo progetto congiunto è innanzitutto sviluppare una sinergia utile alla diffusione di soluzioni e servizi innovativi a supporto dei comuni di Firenze e dei cittadini fiorentini, sostenendo le amministrazioni locali a rendere più efficienti i processi, attraverso i servizi tecnologicamente avanzati di Nexive. La collaborazione con Anci Toscana intende quindi offrire benefici concreti non solo alle amministrazioni dell’area fiorentina ma anche ai cittadini stessi.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Anci Toscana, che ancora una volta conferma il nostro impegno concreto sul territorio italiano e in particolare in questa regione, dove siamo presenti con oltre 65 punti tra partner e retail point raggiungendo il 76% delle famiglie e dove nell’ultimo anno abbiamo movimentato 30 milioni di buste e 350 mila pacchi”, ha spiegato Benedetto Mangiante, Direttore Marketing Nexive.

“Anci Toscana ha indetto la gara sui servizi di recapito e posta con l’obiettivo di fornire ai comuni ​della regione ​un servizio efficiente a prezzi vantaggiosi - spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – e ritengo si sia raggiunto un risultato concreto e positivo, per un adempimento ​che per i comuni è molto ​importante e delicato. Inoltre, proprio per facilitare l’adesione delle amministrazioni comunali ai nuovi servizi, dopo i controlli post gara e la firma del contratto, abbiamo organizzato una serie di iniziative informative sui territori che hanno avuto un ottimo riscontro”.

Ad oggi hanno aderito al progetto i comuni di: Arezzo, Bibbiena (Arezzo), Firenze, Firenzuola (Firenze), Livorno, Siena, Castigliole D'Orcia (Siena), Firenze, Capannori (Lucca), Pistoia, Prato, Massarosa (Lucca), Viareggio (Lucca), Forte dei Marmi (Lucca), Pietrasanta (Lucca), Livorno e Piombino (Livorno).