Maltempo, prevista neve in pianura per il Ponte della Befana

Da domani fino a sabato 7 gennaio una perturbazione proveniente dai Balcani, accompagnata da aria molto fredda, interesserà Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, determinando nevicate localmente anche intense alle quote autostradali. Sulla rete di Autostrade per l’Italia saranno interessate dalle precipitazioni nevose principalmente le seguenti tratte: A14 Bologna – Taranto, tra Rimini e Taranto; A16 Napoli – Canosa, tra Baiano e Candela.



TOSCANA - Qualche sporadica nevicata potrebbe interessare nelle prime ore di venerdì 6 gennaio anche la A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Attigliano e tra Frosinone e Ceprano, nonché la A30 Caserta – Salerno.



Per fronteggiare l’evento Autostrade per l’Italia ha già avviato tutte le attività preventive previste dal “Piano Neve”, con oltre 600 mezzi operativi antineve coinvolti sul territorio interessato, 1.500 operatori e 60.000 tonnellate di fondenti stradali.