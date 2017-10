Careggi: morto neonato dopo il parto

Un neonato è morto questa mattina, intorno alle 5:30, all'ospedale fiorentino di Careggi. Ne ha dato notizia per prima l'edizione on line di Repubblica Firenze. L'azienda ospedaliera ha poi confermato la notizia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la madre, di 33 anni, che sarebbe in buone condizioni di salute, avrebbe iniziato il travaglio nella notte tra mercoledì e giovedì nel reparto di maternità 'la Margherita', ma sarebbero iniziate subito le complicazioni.

I medici hanno quindi ricorso ad un parto cesareo, per poi ricoverare il neonato ieri, dopo il parto, in terapia intensiva per le gravi problematiche subito dimostrate. Infine, questa mattina, il decesso.

Sono in corso accertamenti sull'accaduto. Nel pomeriggio sono attese informazioni sull'accaduto dalle autorità sanitarie e dai vertici dell'ospedale.

in aggiornamento