Nebbia, Peretola ancora ko: voli cancellati e dirottati

Un'altra giornata di disagi all'aeroporto fiorentino di Peretola. Anche oggi, mercoledì 29 dicembre, a causa della nebbia numerosi voli, sia in arrivo che in partenza, sono stati cancellati o dirottati sugli aeroporti vicini (Pisa e Bologna).

Come si può vedere sul sito internet di Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, 6 voli dei primi 10 in partenza oggi da Peretola (il 60% dunque) sono stati cancellati o dirottati.

E' il terzo giorno consecutivo in cui si registrano cancellazioni o dirottamenti per i passeggeri in transito dall'Amerigo Vespucci, a causa della fitta nebbia che nei giorni scorsi ha avvolto Firenze e che permane sulla città, soprattutto al mattino e al calar del sole.