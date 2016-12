Aeroporto di Peretola: oltre 20 voli cancellati e dirottati per nebbia

Ancora disagi per i passeggeri in transito dall'aeroporto fiorentino di Peretola. Anche questa mattina, come già accaduto nella giornata di ieri, diversi voli sono stati cancellati o dirottati per la presenza di nebbia.

Nello specifico, questa mattina sono stati cancellati 6 voli in partenza da Peretola, mentre altri 5 sono stati dirottati a partire su altri aeroporti.

Dirottati in aeroporti vicini anche 11 voli in arrivo a Firenze. In tutto sono quindi stati cancellati o dirottati oltre 20 voli in partenza o in arrivo a Peretola.

A partire dalla tarda mattinata, con il sole, la situazione è tornata verso la normalità, soprattutto per quanto riguarda le partenze. Gli aerei in arrivo sono invece stati quasi tutti dirottati.