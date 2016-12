Firenze nella nebbia, fra suggestione e disagi | FOTO

Per un paio di giorni la nebbia si è presentata a Firenze, provocando anche qualche disagio in città. Problemi e disagi per i trasporti, soprattutto sulle autostrade, nelle prime ore della mattina e nella notte. Altissimi i tassi di umidità registrati, anche superiori al 70%.

Disagi all'aeroporto di Peretola, dove sia nel giorno di Santo Stefano sia stamani sono stati cancellati o dirottati alcuni voli. La situazione, che ora sembra essere tornata alla normalità, ha creato qualche problema anche a Pisa. Nelle foto alcune suggestive immagini di piazza Duomo in veste natalizia e offuscata dalla nebbia.





