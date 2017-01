Mafie, sequestrati beni per 5 milioni a tre imprenditori

La Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sequestrato un patrimonio stimato in oltre cinque milioni di euro nei confronti di tre imprenditori calabresi operanti in Toscana. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Firenze , è frutto di una indagine condotta dalla Dia e coordinata dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto spiegato in un comunicato, le movimentazioni di capitali e gli investimenti immobiliari effettuati dagli stessi manager (frutto di reati fiscali e altre attività illecite) sarebbero avvenute a fronte di esigui redditi dichiarati, ma anche i legami con la criminalità organizzata calabrese.

I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina, alle ore 11, presso la sede del Centro Operativo Dia di Firenze , alla quale è annunciata la presenza del procuratore della Repubblica di Firenze , Giuseppe Creazzo.

In aggiornamento