'Ndrangheta: indagata una poliziotta della questura di Firenze

C'è anche una poliziotta in servizio presso la questura di Firenze tra gli indagati nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che oggi ha portato al fermo di 7 persone, come presunti appartenenti alla cosca della 'ndrangheta Piromalli. L'inchiesta riguarda lo smaltimento di rifiuti e la gestione dell'inceneritore di Gioia Tauro, in Calabria.

La donna, in servizio all'ufficio minori, è la moglie di Giuseppe Pisano. L'uomo, 43 anni, vive da 4 anni a Pian del Mugnone, frazione del comune di Fiesole: qui, dove vive con la donna, è stato raggiunto questa mattina dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Firenze e sottoposto a fermo. E' considerato uno degli imprenditori di riferimento del clan.

La poliziotta è accusata di rivelazione di segreto d'ufficio e indebito accesso alle banche dati interforze. I fatti contestati si riferiscono al 2012 e 2013, quando la donna era in servizio presso il tribunale di Palmi. In quel periodo secondo l'accusa avrebbe rivelato a Pisano, all'epoca suo convivente, notizie riguardo la sua posizione giudiziaria e quella di altre persone.