Natale, il sindaco Nardella va al circo con la famiglia

Natale al circo per la famiglia Nardella. Ieri, giorno d'apertura degli spettacoli in via del Cavallaccio, il sindaco ha infatti trascorso con moglie e figli il pomeriggio del 25 dicembre sotto i mega tendoni del circo Nelly Orfei.



Il primo cittadino ha poi voluto complimentarsi con tutto il cast e soprattutto con Angela e Michael Martini, i due giovani trapezisti da record. “Siete una bella famiglia e trasmettete al pubblico la voglia di guardare questo show, siete dei grandi artisti e trasmettete emozioni vere – ha detto Nardella – siamo orgogliosi di aver potuto regalare ai bambini anche quest’anno l’atmosfera del circo di Natale nella nostra città, individuando quest’area davvero speciale”.

Circa quattromila gli spettatori del giorno di Natale hanno assistito agli show all'Isolotto con i campioni della nuova generazioni Martini che hanno raggiunto alcuni importanti traguardi entrando addirittura nel Guinnes World record.

"Infatti - si legge in una nota - Michael è l’unico bambino che a soli 10 anni ha effettuato il triplo salto mortale bendato a 15 metri da terra al trapezio ed insieme alla sorella, 18 anni, che effettua il doppio salto mortale. Loro sono una delle attrazioni clou del grande circo Nelly Orfei. Michael che oggi ha 17 anni e Angela Martini malgrado la loro giovane età si sono già esibiti dinanzi a due papi; a dicembre 2012 dinnanzi a Papa Benedetto XVI, e a giugno 2014 dinanzi a Papa Francesco. I due giovani atleti fanno parte dei Flyng Rodogelles e hanno vinto il 3 febbraio del 2013 il primo premio al Festival Internazionale du Cirque de Montecarlo con il triplo salto mortale e prima ancora hanno guadagnato il primo premio al Festival internazionale del circo di Latina con il triplo salto mortale. Michael sotto il tendone del circo Orfei ha compiuto un altro grande record realizzando il quadruplo salto mortale al trapezio entrando nel World Guinness Records 2014 come il più giovane acrobata che ha eseguito il quadruplo salto mortale".