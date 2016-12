Natale, invasione di "elfi" nel centro storico

Simpatica invasione di “elfi” nelle vie del centro storico a poche ore dal Natale. Come accade ormai da due anni, un gruppo di 19 amici trentenni di Firenze e Prato, uniti dalla passione per il nuoto, si è ritrovato nella serata di ieri per quella che per loro sta diventando una tradizione: costumi a tema, cena di Auguri e passeggiata per portare un po' di spirito natalizio in città. Il tutto davanti agli sguardi incuriositi dei passanti.